Джекпот американской лотереи Powerball достиг рекордной суммы

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Джекпот популярной американской лотереи Powerball увеличился до рекордной суммы в 1,3 млрд. долларов и стал самым крупным в истории лотерейного бизнеса не только в США, но и во всем мире, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Самый большой джекпот в мировой истории. Это абсолютно точно", - заявил представитель Powerball Гэри Гриф (Gary Grief).

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, сумма джекпота настолько велика, что на рекламных щитах в Техасе пишут, что она составляет 999 млн. долларов, так как щиты не рассчитаны на то, чтобы выводить значения больше этой цифры.

Последний розыгрыш лотереи состоялся в субботу, тогда победителей не было, хотя сумма также была рекордной в истории США - более 900 млн. долларов. Следующий розыгрыш намечен на 13 января. Благодаря тому, что в предыдущем розыгрыше никто не победил, джекпот возрос до такой высокой цифры, отмечает агентство.

Продажи лотерейных билетов также оказались рекордными. В Техасе с 17.00 до 18.00 по местному времени (02.00 - 03.00 воскресенья мск) продавцы лотерейных билетов заработали 4,9 млн. долларов, то есть получали боле 1,3 тыс. долларов каждую секунду.