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Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма - ФОТО

​Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма

Актер Джеки Чан заявил, что едва не погиб на съемках нового боевика "Авангард".

Как передает Report, об этом он рассказал на пресс-конференции в Пекине.

По словам актера, во время съемок сцены с гидроциклом он оказался в ловушке под скалой, не мог выбраться и чуть не утонул. Однако он признался, что старался не поддаваться панике и соблюдал спокойствие, это ему и помогло самостоятельно выплыть.

"Когда я вечером принял душ и вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть", - цитирует Чана портал China.org.cn.

Режиссер фильма Стэнли Тонг признался, что всё время, пока Чан находился под водой, он паниковал, а когда увидел выбравшегося живого актера, то "не смог сдержать своих слез".

Чан подчеркнул, что он неоднократно сталкивался с опасными ситуациями на съемочной площадке: он падал, получал ушибы и был подвешен к летящему вертолету.

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