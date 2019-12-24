Джеки Чан едва не утонул на съемках нового фильма - ФОТО

Актер Джеки Чан заявил, что едва не погиб на съемках нового боевика "Авангард".

Как передает Report, об этом он рассказал на пресс-конференции в Пекине.

По словам актера, во время съемок сцены с гидроциклом он оказался в ловушке под скалой, не мог выбраться и чуть не утонул. Однако он признался, что старался не поддаваться панике и соблюдал спокойствие, это ему и помогло самостоятельно выплыть.

"Когда я вечером принял душ и вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть", - цитирует Чана портал China.org.cn.

Режиссер фильма Стэнли Тонг признался, что всё время, пока Чан находился под водой, он паниковал, а когда увидел выбравшегося живого актера, то "не смог сдержать своих слез".

Чан подчеркнул, что он неоднократно сталкивался с опасными ситуациями на съемочной площадке: он падал, получал ушибы и был подвешен к летящему вертолету.