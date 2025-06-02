"Джеймс Уэбб" открыл место рождения "адской" экзопланеты в созвездии Кормы

"Джеймс Уэбб" открыл место рождения "адской" экзопланеты в созвездии Кормы

Международный коллектив астрономов открыл при помощи орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" свидетельства того, что одна из самых необычных экзопланет в ближайших окрестностях Земли, "горячий юпитер" WASP-121b, возникла в узкой прослойке протопланетного диска между "линией сажи" и "линией метана".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба немецкого Астрономического института (MPIfA).

"Измеренные нами доли углерода, кислорода и кремния позволили нам уточнить сценарий формирования этой планеты и источник ее "стройматериалов". Эти замеры показывают, что WASP-121b возникла между линиями сажи и снега. Это объясняет то, почему в атмосфере этой планеты присутствует необычно много углерода", - пояснил научный сотрудник MPIfA Томас Эванс-Сома, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за планетой WASP-121b - крупным газовым гигантом, сопоставимым по размерам и массе с Юпитером и расположенным в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли. Его гравитационные взаимодействия со звездой заставляют WASP-121b вращаться с такой скоростью, что одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое - постоянно погружено в темноту.

В результате этого освещенная сторона WASP-121b раскалена до температуры в 2300-2500 градусов Цельсия, а другое полушарие на несколько сотен градусов холоднее. Подобные особенности устройства атмосферы этого мира делают его особенно интересным для наблюдений, так как высокая разница в температурах должна порождать сверхмощные и хорошо заметные атмосферные явления.