Двухголовую черепаху нашли на пляже в США

Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки - двухголового детеныша черепахи.
Как передает Report, об этом написали сотрудники парка в
Черепаха была обнаружена на прошлой неделе одним из "патрулей" морских черепах.
После того, как в гнезде морских черепах появляются признаки крупного вылупления, добровольцы из парка пытаются определить "успешность" гнезда путем подсчета вылупившихся и невылупившихся яиц.
"Патрульные и волонтеры обнаружили трех живых детенышей морских черепах, которые все еще находились в скорлупе, но один детеныш выделялся тем, что имел две головы!" - говорится в сообщении. Позже всех детенышей выпустили в океан.
Отмечается, что это не первая двухголовая черепаха, найденная на территории Южной Каролины.