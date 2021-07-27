Двухголовую черепаху нашли на пляже в США

Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки - двухголового детеныша черепахи.

Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки - двухголового детеныша черепахи.

Как передает Report, об этом написали сотрудники парка в Facebook .

Черепаха была обнаружена на прошлой неделе одним из "патрулей" морских черепах.

После того, как в гнезде морских черепах появляются признаки крупного вылупления, добровольцы из парка пытаются определить "успешность" гнезда путем подсчета вылупившихся и невылупившихся яиц.

"Патрульные и волонтеры обнаружили трех живых детенышей морских черепах, которые все еще находились в скорлупе, но один детеныш выделялся тем, что имел две головы!" - говорится в сообщении. Позже всех детенышей выпустили в океан.

Отмечается, что это не первая двухголовая черепаха, найденная на территории Южной Каролины.