О нас
Report Georgia
Аудио новости

Двухголовую черепаху нашли на пляже в США

Двухголовую черепаху нашли на пляже в США Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки - двухголового детеныша черепахи.
Это интересно
27 июля 2021 г. 04:43
Двухголовую черепаху нашли на пляже в США

Государственный парк в американском штате Южная Каролина опубликовал фотографии редкой находки - двухголового детеныша черепахи.

Как передает Report, об этом написали сотрудники парка в Facebook.

Черепаха была обнаружена на прошлой неделе одним из "патрулей" морских черепах.

После того, как в гнезде морских черепах появляются признаки крупного вылупления, добровольцы из парка пытаются определить "успешность" гнезда путем подсчета вылупившихся и невылупившихся яиц.

"Патрульные и волонтеры обнаружили трех живых детенышей морских черепах, которые все еще находились в скорлупе, но один детеныш выделялся тем, что имел две головы!" - говорится в сообщении. Позже всех детенышей выпустили в океан.

Отмечается, что это не первая двухголовая черепаха, найденная на территории Южной Каролины.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Ученые предупредили о новых рекордах жаркой погоды на Земле
Ученые предупредили о новых рекордах жаркой погоды на Земле
27 июля 2021 г. 00:05
Первый 3D-дом сдали в эксплуатацию в Германии
Первый 3D-дом сдали в эксплуатацию в Германии
26 июля 2021 г. 17:55
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером
Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером
23 июля 2021 г. 08:54
В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя
В Германии отстранили от работы корреспондентку, изображавшую из себя спасателя
23 июля 2021 г. 06:51
Во льдах Тибета нашли следы десятков неизвестных науке вирусов
Во льдах Тибета нашли следы десятков неизвестных науке вирусов
22 июля 2021 г. 20:34
Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
21 июля 2021 г. 16:45
Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом
Команда Безоса поднялась на борт New Shepard перед суборбитальным полетом
20 июля 2021 г. 17:16
Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара
Чемпион НБА и Олимпийских игр сдает свое жилье за 92 доллара
20 июля 2021 г. 08:54
Нейтронные звезды оказались почти идеально сферическими объектами
Нейтронные звезды оказались почти идеально сферическими объектами
19 июля 2021 г. 04:47
NASA сообщило о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию
NASA сообщило о незначительном эффекте частных полетов в космос на экологию
18 июля 2021 г. 08:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi