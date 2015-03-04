Двое американских футболистов завещали мозг медикам

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Два игрока в американский футбол - покинувший поле год назад Сидни Райс и действующий спортсмен из команды "Нью-Йорк Джайантс" Стив Уэзерфорд - разрешили после их смерти использовать свой мозг для исследований, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Спортсмены отметили, что своим поступком хотели бы подать пример другим игрокам.

Около 4,5 тыс. бывших игроков подали иск к Национальной футбольной лиге в связи с травмами головы, полученными ими в ходе карьеры. Выплаты по иску могут составить 1 млрд. долларов.