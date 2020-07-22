Две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте

Китаянки просидели взаперти в лифте около 96 часов

В китайском городе Сиань, провинция Шэньси, две пенсионерки четыре дня выживали в застрявшем лифте в частном доме. Как сообщает Report, их историей поделилось издание Daily Mail.

82-летняя китаянка и ее 64-летняя дочь решили воспользоваться лифтом в доме, когда все остальные члены семьи были в отъезде. Неожиданно механизм сломался, и женщины застряли в кабине между этажами. У них не было телефонов, и никто не мог прийти им на помощь.

Китаянки просидели взаперти около 96 часов.В какой-то момент мать взобралась на плечи дочери, разбила лампочку в лифте, извлекла из нее проволоку и с ее помощью немного раздвинула створки лифта. Благодаря этому пенсионерки по очереди могли дышать свежим воздухом.

На четвертый день им все же удалось раздвинуть створки так широко, что младшая из них вылезла наружу и позвала на помощь. На место прибыли спасатели и вызволили из лифта пенсионерок. Женщин госпитализировали, спустя несколько дней их выписали. Обе пациентки полностью восстановились.