Duty Free в Дубае продал "вирусный" шоколад на $8 млн

Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму $7,84 млн за апрель.

Магазин беспошлинной торговли Duty Free в Дубае продал ставший "вирусным" дубайский шоколад на сумму $7,84 млн за апрель.

Как передает Report со сылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается на сайте сети.

"Дубайский шоколад продолжил свою впечатляющую историю успеха, его продажи достигли $7,84 млн в апреле, что означает $274 тыс. в день", - говорится на сайте.

Общая сумма продаж всех товаров за прошедший месяц составила $195,4 млн.

При этом россияне заняли вторую строчку среди самых активных покупателей, потратив в апреле $14,97 млн, уступив лишь гражданам Индии ($19,76 млн). Затем следуют пассажиры из Саудовской Аравии ($14,03 млн), Китая ($10,75 млн) и Великобритании ($9,92 млн).

Самой большой популярностью у покупателей пользовались парфюмерия, спиртные напитки, табак, золото и кондитерские изделия.