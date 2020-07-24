Друзья разделили джекпот размером в $22 млн спустя 20 лет после договоренности

Друзья разделили джекпот размером в $22 млн, как и пообещали друг другу много лет назад.

Друзья разделили джекпот размером в 22 млн. долларов США, как и пообещали друг другу много лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает USA Today.

Когда Том Кук и Джо Фини договорились разделить свой выигрыш, они не думали, что за их рукопожатием последует многомиллионная сделка. Однако в прошлом месяце Кук проверил номера своего лотерейного билета Powerball и обнаружил, что выиграл 22 млн. долларов США.

"Рукопожатие есть рукопожатие, приятель", — сказал Кук в интервью.

Их договор так стар, что Фини не смог вспомнить, когда он точно начался. Он предположил, что это было около 20 лет назад. Фини сказал, что с тех пор друзья покупали билеты каждую неделю и не надеялись, что однажды это случится.

Кук и Фини получат денежную выплату в размере 16,7 млн. долларов США, а после выплаты налогов каждый из них получит около 5,7 млн. долларов США.

Друзья не заявляли о каких-либо необычных планах на выигрыш: Кук, например, уволился, чтобы проводить больше времени с семьей и путешествовать. Он также продолжает покупать лотерейные билеты.