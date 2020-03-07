Древний китайский фарфоровый сосуд продан на аукционе за 4 млн евро

Во французском городе Бурж на аукционе продали китайский фарфоровый сосуд XVIII века, который принадлежал императору Цяньлуну.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France Bleu.

Эксперты оценивали лот примерно в 1-2 млн евро, однако покупатель из Китая предложил за сосуд 4,1 млн евро.

По данным радиостанции, ранее владельцами сосуда была французская семья.

Отмечается, что такие фарфоровые вазы изготавливались парно. Так, второй экземпляр вышеуказанного сосуда был продан за 4 млн евро в Великобритании 13 лет назад.