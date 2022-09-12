Древний Камень судьбы поместят в основание коронационного трона Карла III

Камень судьбы, находившийся более 1 тыс. лет в основании трона вначале шотландских, а затем английских монархов, привезут из Эдинбурга в Вестминстерское аббатство для церемонии коронации Карла III.

Камень судьбы, находившийся более 1 тыс. лет в основании трона вначале шотландских, а затем английских монархов, привезут из Эдинбурга в Вестминстерское аббатство для церемонии коронации Карла III.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times.

Камень из красного песчаника прямоугольной формы весом 152 кг, согласно одной из легенд, когда-то принадлежал ветхозаветному патриарху Иакову. Реликвия, известная также как "Скунский камень", хранилась до конца XIII века в шотландском аббатстве Скуна. В 1296 году английский король Эдуард I перевез камень в Лондон и поместил его в нишу в нижней части трона святого Эдуарда, использовавшегося во время церемоний коронации почти всех правителей страны.

В 1950 году четверо шотландских студентов выкрали камень из Вестминстерского аббатства, но спустя три месяца он был возвращен на прежнее место. Через 46 лет реликвию передали Шотландии и поместили в Эдинбургский замок с условием, что она будет доставлена в Лондон для церемонии коронации британского монарха.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Она правила дольше всех в британской истории - 70 лет и семь месяцев. Новым королем стал ее старший сын - 73-летний Чарльз, взявший имя Карл III. Его коронация пройдет через несколько месяцев, но дата пока не названа.