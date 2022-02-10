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Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту

Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту На аукционе Sotheby's неназванный покупатель приобрел за 3,16 млн фунтов (4,3 млн долларов США) черный алмаз "Энигма" массой 555,55 карат, и заплатил за него криптовалютой.
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10 февраля 2022 г. 11:05
Дом Sotheby's продал самый большой черный алмаз в мире за криптовалюту

На аукционе Sotheby's неназванный покупатель приобрел за 3,16 млн фунтов (4,3 млн долларов США) черный алмаз "Энигма" массой 555,55 карат, и заплатил за него криптовалютой.

Об этом передает Report со ссылкой на BBC News.

В доме Sotheby's имя победителя аукциона не назвали, однако после торгов известный любитель криптовалют, бизнесмен Ричард Харт в твиттере выложил видеообращение, в котором заявил, что алмаз купил он.

Человеку, который решил выставить "Энигму" на продажу, алмаз принадлежал около 20 лет и нигде в этот период не выставлялся.

"Энигма" - алмаз, по массе сопоставимый с бананом, относится к редкой разновидности "карбонадо". До сих пор их крайне редко находили в Бразилии и Центральной Африке. Поскольку они содержат минерал осборнит, который встречается почти исключительно в метеоритах, есть версия их космического происхождения. ВВС также напоминает, что считается, что черные алмазы возникли на Земле в период от 2,6 до 3,2 млрд лет тому назад, до появления динозавров.

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