​Доклад: К 2060 году угроза потопа нависнет над миллиардом человек

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ К 2060 году более миллиарда людей будут постоянно подвергаться опасности катастрофических наводнений из-за глобального изменения климата. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом говорится в новом докладе британской гуманитарной организации "Христианская помощь".

Согласно этому исследованию, наибольшей опасности будут подвергаться США, Китай и Индия.

Им в первую очередь будут грозить последствия повышения уровня воды в мировом океане, среди которых - ураганные ветры.

Наибольшая опасность грозит индийским городам Калькутте и Мумбаи. Еще восемь городов в списке расположены в Азии, за ними следует Майами.

В декабре участники климатической конференции в Париже приняли на себя обязательство сократить выбросы углекислоты в атмосферу, не дав ей потеплеть к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию.

Документ также предусматривает выделение развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.