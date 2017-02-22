Доклад: Австралия - самая популярная страна среди миллионеров

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Австралия - самая популярная в мире страна для миллионеров, которых привлекает развитая система здравоохранения, высокий уровень безопасности и непосредственная близость к развивающимся рынкам Азии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", подобный вывод следует из доклада исследовательской группы New World Wealth.

В прошлом году в мире переехали в другие страны 82 тысяч миллионеров по сравнению с 64 тысяч в 2015 году. Из них около 11 тысяч миллионеров переехали в Австралию, что сделало ее наиболее популярной страной для богачей второй год подряд. Для сравнения: в США эмигрировали 10 тысяч миллионеров, в Великобританию - 3 тысячи.

Отчасти привлекательность Австралии для богатых людей объясняется ее расположением, которое делает ее одним из лучших мест для ведения бизнеса в развивающихся странах Азии. Кроме того, как отмечает New World Wealth, в Австралии одна из лучших систем здравоохранения в мире, при этом страну практически не затрагивают беспорядки на Ближнем Востоке и кризис беженцев, с которым столкнулась Европа.

"Средний австралиец сейчас значительно богаче, чем средний американец или британец, чего не было 10 лет назад", - говорится в докладе.

В 2012 году Австралия ввела новый тип визы для богатых иностранцев, которые готовы инвестировать миллионы в страну.