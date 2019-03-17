Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки самоубийства - ФОТО

Дочь Майкла Джексона - Пэрис Джексон - госпитализирована в субботу, 16 марта, после попытки самоубийства.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал TMZ.

По словам его источников, сотрудники полиции и скорой помощи прибыли к дому Пэрис Джексон в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) рано утром. В настоящее время она находится в больнице, её состояние оценивается как стабильное.

Напомним, что семья певца Майкла Джексона предъявила 22 февраля иск на $100 млн. телеканалу HBO в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая Нэверленд" ("Leaving Neverland"), рассказывающем о новых обвинениях "короля поп-музыки" в педофилии.