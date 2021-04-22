Дочь Каддафи исключили из черного списка ЕС

Дочь свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиша исключена из черного списка Европейского Союза.
Как отмечает издание, Европейский суд постановил в среду исключить имя Аиши Каддафи, дочери полковника Муаммара Каддафи, из списка лиц, подпавших в 2011 году под санкции, на том основании, что "она больше не представляет угрозы международному миру и безопасность в регионе". В решении суда Европейского союза общей юрисдикции в Люксембурге указывается, что Аиша Каддафи "не проживала в Ливии в течение многих лет, и согласно ее досье, не участвовала в политической жизни Ливии".
Напомним, что решение о включении или исключении лица или компании из европейского санкционного списка принимается государствами - членами ЕС единогласно. Срок возможной апелляции на это решение составляет два месяца.