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Дочь Каддафи исключили из черного списка ЕС

Дочь Каддафи исключили из черного списка ЕС Дочь свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиша исключена из черного списка Европейского Союза.
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22 апреля 2021 г. 05:22
Дочь Каддафи исключили из черного списка ЕС
Аиша Каддафи

Дочь свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи Аиша исключена из черного списка Европейского Союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду ливийский информационный портал Al Wasat.

Как отмечает издание, Европейский суд постановил в среду исключить имя Аиши Каддафи, дочери полковника Муаммара Каддафи, из списка лиц, подпавших в 2011 году под санкции, на том основании, что "она больше не представляет угрозы международному миру и безопасность в регионе". В решении суда Европейского союза общей юрисдикции в Люксембурге указывается, что Аиша Каддафи "не проживала в Ливии в течение многих лет, и согласно ее досье, не участвовала в политической жизни Ливии".

Напомним, что решение о включении или исключении лица или компании из европейского санкционного списка принимается государствами - членами ЕС единогласно. Срок возможной апелляции на это решение составляет два месяца.

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