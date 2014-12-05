Для короля Таиланда купят три Superjet

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Таиланд подписал контракты на покупку для королевского двора трех российских ближнемагистральных самолетов SukhoiSuperjet 100 (SSJ-100). Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Лайнеры будут поставлены в VIP-комплектации. Контракт на первые два самолета был заключен еще в 2013 году, в августе 2014 года был подписан договор на покупку еще одного Superjet 100.

SukhoiSuperjet 100 производства «Гражданских самолетов Сухого» является первым гражданским самолетом, полностью разработанным в России, а не в Советском Союзе. Он способен перевозить от 75 до 95 пассажиров на расстояние в 2900-4550 километров. Первый полет лайнер совершил 19 мая 2008 года.

Всего на сегодняшний день сделано 197 заказов на SSJ-100, 49 лайнеров переданы заказчикам. Крупнейшим покупателем самолета является "Аэрофлот". Авиакомпания заказала 30 самолетов и оформила опцион еще на 15.

Крупнейшим иностранным заказчиком является мексиканская Interjet, в парке которой насчитывается 11 SSJ-100.

В сентябре стало известно о покупке самолетов Вьетнамом.