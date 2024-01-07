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Директора Tesla и SpaceX обеспокоились пристрастием Илона Маска к наркотикам

Директора Tesla и SpaceX обеспокоились пристрастием Илона Маска к наркотикам Американский предприниматель Илон Маск употребляет наркотики, и эта зависимость может негативно повлиять на его многомиллиардный бизнес и партнеров.
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7 января 2024 г. 19:43
Директора Tesla и SpaceX обеспокоились пристрастием Илона Маска к наркотикам
Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск употребляет наркотики, и эта зависимость может негативно повлиять на его многомиллиардный бизнес и партнеров.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на опасения членов совета директоров Tesla и SpaceX.

По данным издания, в период с 2018 по 2021 год предприниматель посетил в разных странах несколько закрытых вечеринок, где употреблял разные запрещенные вещества. Газета приводит в пример случай, когда Маск должен был выступить перед сотней своих сотрудников, однако опоздал на час, а когда вышел на сцену, невнятно произносил слова.

Кроме того, одна из топ-менеджеров ушла из "империи" Маска из-за его пристрастия к пагубной привычке. В свою очередь NASA потребовало от части его сотрудников расписок, что они не будут употреблять наркотики на рабочем месте.

От состояния здоровья Маска зависит шесть компаний, активы инвесторов на сумму около $1 трлн, десятки тысяч рабочих мест и часть космической программы США. В окружении предпринимателя считают, что такое поведение вредит и его репутации, и всего бизнеса.

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Версия на английском языке Musk’s drug use concerns Tesla, SpaceX leaders

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