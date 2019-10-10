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Девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

​Девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

В американском Чикаго, штат Иллинойс, девятилетнего мальчика обвиняют в убийстве пяти человек в результате пожара.

Как передает Report со ссылкой на "Mirror", ребенка обвиняют в убийстве и преднамеренном поджоге передвижного дома, в котором находилась семья.

В результате пожара, который произошел в апреле 2019 года, погибли три малыша в возрасте до двух лет, а также их 34-летний отец и 69-летняя прабабушка детей. Еще двое членов семьи сумели сбежать.

Устроившему поджог мальчику не грозит тюрьма. Предполагается, что ребенку предстоит пройти через обязательную терапию и консультирование.

Адвокат Гус Костопулос сомневается, что ребенку стоило предъявлять обвинения.

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