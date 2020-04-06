Девушка убила своего бывшего парня, отрезав ему пальцы для входа в интернет-банк - ФОТО

В Португалии 19-летняя девушка убила своего бывшего парня, расчленила и отрубила ему пальцы, чтобы получить доступ в интернет-банк.

Как передает Report со ссылкой на издание издании The Sun, со счета Диого Гонсалвеса Мария Мальвейра сняла 60 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что девушка предложила Гонсалвесу танец на коленях, после чего привязала его к стулу, задушила и отрезала ему пальцы для доступа в мобильное приложение. Подруга Мальвейры, 23-летняя медсестра Мариана Фонсека помогла расчленить труп.

Часть тела молодого человека обнаружили недалеко от города Сагреш, примерно в 15 милях от Лагоса, где убили мужчину, голову - в Тавире, в 55 милях в противоположном направлении. Руки и ноги убитого пока не удалось найти.

В отношении задержанных девушек возбудили уголовное дело.