В Индии женщина пришла домой после своей "кремации"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Наина Рани из индийского города Патиала, которую считали убитой, вернулась домой после того, как ее родственники кремировали тело. Об этом сообщает издание Times of India, передает Report.

Девушка пропала 8 декабря. Сначала полиция полагала, что она сбежала от супруга с мужчиной из своей деревни, однако через несколько дней местный фермер нашел мешок с женскими останками. Их не удалось идентифицировать, но родители Рани узнали ювелирное украшение дочери. Правоохранительные органы заключили, что ее убил возлюбленный – на теле были обнаружены следы ранений острым предметом.

После завершения расследования родственники кремировали тело, однако через четыре дня сбежавшая пара вернулась домой. Сейчас полиция повторно пытается установить личность кремированной девушки по образцу ДНК, взятому до захоронения.