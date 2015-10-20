Deutsche Bank по ошибке перевел клиенту 6 млрд. долларов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Deutsche Bank перевел на счет клиента (американского хедж-фонда) 6 млрд. долларов по ошибке. Как сообщает Report, об этом пишет The Financial Times.

Операцию совершил младший сотрудник валютного подразделения кредитной организации, пока его начальник был в отпуске.

Оплошность сотрудника заключалась в том, что он не рассчитал чистый остаток после проведенных за день операций, а взял общую их сумму. Банк уже сообщил о случившемся регуляторам: Бюро финансового надзора Великобритании, ЕЦБ и ФРС США. Средства были возвращены на счета Deutsche Bank на следующий день.

Согласно общепринятой практике, банк всегда следует принципу "четырех глаз", согласно которому, любая значимая транзакция должна быть проверена как минимум двумя сотрудниками. В этот раз, однако, по каким-то причинам этого не произошло.