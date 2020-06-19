Детей признали самыми опасными распространителями коронавируса

Дети до шести лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", к таким выводам пришли ученые из Немецкого центра исследования инфекций.

Как выяснил коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии, у зараженных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей до шести лет могут передавать болезнь другим, среди взрослых на это "способна" почти половина.

Однако дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Кроме того, дети часто играют на полу и часто "пробуют на вкус" разные предметы. Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую болеют малыши бессимптомно, отмечают ученые. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.