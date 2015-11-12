День холостяка в Китае принес Alibaba 14 миллиардов долларов

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Общий объем продаж компании Alibaba в ходе 24-часовой глобальной онлайн-распродажи, устроенной в среду по случаю Дня холостяка в Китае, составила 91,22 миллиарда юаней ($14 миллиардов долларов), сообщает Report со ссылкой на "Газета.Ru".

Ранее компания сообщала, что прошлогодний рекорд — 57,1 миллиарда юаней (9,3 миллиарда долларов) — был побит за первые 14 часов распродажи.

Первая подобная масштабная распродажа по инициативе Alibabа прошла в 2009 году.

День холостяка (Гуангуньцзе или Singles Day) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из 4 единиц. В последние годы многие китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют распродажи в связи с праздником. В глобальной распродаже принимают участие более 30 тысяч брендов, которые продают более 6 миллионов видов товаров.

Alibaba, специализирующаяся на электронной коммерции, была основана Джеком Ма в 1999 году. Ее пользователям доступен сервис, комбинирующий отдельные функции eBay, Amazon и PayPal. Помимо онлайн-ритейла, компания развивает платежную систему Alipay.