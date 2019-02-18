Датская полиция объявила в розыск кенгуру

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Полиция датского региона Южный Ютланд разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщили в воскресенье представители правоохранительных органов в сообщении в Twitter.

«Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет», – говорится в сообщении.

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное.

«С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем», – цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова Sveriges Radio. Он добавил, что животное находится на свободе с вечера субботы.

Ранее в Австралии кенгуру на лету сбил велосипедистку.