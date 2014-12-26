Далай-лама: Третьей мировой войны не будет

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что не верит в возможность Третьей мировой войны. Как сообщает Report, в интервью РИА Новости Далай-лама также отметил, что для улучшения геополитической ситуации в мире необходимо отказаться от деления на "своих" и "чужих".

"Я не думаю, что существует реальная опасность Третьей мировой войны. Едва ли кто-то осмелится применить ядерное оружие. Разве что найдется сумасшедший, имеющий доступ к кнопке пуска", — заявил далай-лама.

Он также отметил, что в настоящее время мире "действительно ситуация очень непростая".

"Людей, вовлеченных в конфликт, переполняют сильные эмоции. Они неизбежно возникают, если мы возводим непреодолимый барьер между "своими" и "чужими". Когда эмоции захлестывают человеческий ум, вырываются из-под контроля, мы теряем способность к логическому мышлению. Мы перестаем обращаться к здравому смыслу и не способны увидеть, что все человечество по сути едино", — добавил он.