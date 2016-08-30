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    Цукерберг подарил папе Римскому беспилотник

    Марк Цукерберг: Мы также обсудили важность связи между людьми, особенно в тех частях света, где нет доступа к интернету

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время встречи подарил папе Римскому Франциску модель беспилотника на солнечных батареях, способного обеспечить доступ в интернет даже в самых удаленных уголках мира.

    Как передает Report, об этом он написал в своем фейсбуке, опубликовав фотографию со встречи с понтификом.

    "Мы также обсудили важность связи между людьми, особенно в тех частях света, где нет доступа к интернету. Мы подарили ему модель Aquila, нашего беспилотника на солнечных батареях, который будет давать доступ к интернету в тех местах, где его нет", - написал Цукерберг.

    Он отметил, что эта встреча, которую "они никогда не забудят", и что вместе с женой они почувствовали, как глубоко понтифик заботится о помощи людям.

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