Цукерберг намерен к концу года создать искусственный интеллект для помощи по дому

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что намерен в течение этого года создать компьютерную систему на основе искусственного интеллекта, которая бы помогала ему управлять собственным домом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в сообщении, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, миллиардер отметил, что каждый год "ставит перед собой задачу, чтобы узнать новое и выйти за рамки работы в Facebook".

"Моя личная цель на 2016 год - создать простой искусственный интеллект для управления домом и помощи в работе", - указал Цукерберг. "Я собираюсь начать с изучения того, какие технологии уже есть в этой сфере", - сообщил он. - Потом я станут учить ее понимать мой голос, чтобы управлять таким образом всем, что есть в доме: музыкой, светом, температурой и тому подобным".