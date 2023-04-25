Mattel представила первую в мире куклу Барби с синдромом Дауна

Американская компания по производству игрушек Mattel выпустила свою первую в мире версию куклы Барби с синдромом Дауна.

Американская компания по производству игрушек Mattel выпустила свою первую в мире версию куклы Барби с синдромом Дауна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель президента компании Лиза Макнайт.

"Мы с гордостью представляем куклу Барби с синдромом Дауна, которая позволит лучше передать разнообразность мира вокруг нас", - сказала Макнайт.

Барби разработана совместно с медицинскими работниками. Она включает в себя новую скульптуру лица и тела, иллюстрирующую женщин с генетическим заболеванием, для которого характерен низкий рост и удлиненное туловище. Лицо куклы приобрело округлую форму, маленькие уши, плоскую переносицу и слегка раскосые глаза миндалевидной формы.

Новая кукла является частью линии Barbie Fashionistas, предназначенной познакомить детей со множеством человеческих особенностей. Так в линии уже представлены кукла с протезом ноги, девушка со слуховым аппаратом, Барби с инвалидной коляской и кожным заболеванием витилиго, из-за которого некоторые участки кожи лишены пигмента.