Chopard приобрела изумруд весом более 6000 карат

На Неделе высокой моды в Париже дом Chopard показал свои недавно приобретенные драгоценные камни. Главным объектом презентации стал необработанный изумруд Chopard Insofu весом 6 225 карат, добытый в Замбии на шахте Кагем при строгом соблюдении этических и

На Неделе высокой моды в Париже дом Chopard показал свои недавно приобретенные драгоценные камни. Главным объектом презентации стал необработанный изумруд Chopard Insofu весом 6 225 карат, добытый в Замбии на шахте Кагем при строгом соблюдении этических и экологических норм.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант", полученные из него ограненные изумруды образуют целую коллекцию Chopard.

Еще один презентованный камень — розовый бриллиант "Роза Каролины" весом 10,88 кар огранки "радиант" — уже установили в кольцо из этичного золота с сертификатом Fairmined. Рядом с центральным камнем на кольце разместились два рубина огранки "сердце" весом 2,03 кар и 1,95 кар и несколько белых и розовых бриллиантов. Завершило выставку кольцо Toi & Moi с бриллиантом фантазийного насыщенно-синего цвета весом 4,22 кар и бесцветным бриллиантом грушевидной огранки в 3,01 кар.