Члены парламента Италии получают самую большую зарплату среди депутатов в Евросоюзе

Баку. 12 aprel. REPORT.AZ/ Депутаты парламента Италии получают самую большую зарплату по сравнению со своими коллегами из других стран Европейского союза.

Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании Euronews.

Согласно исследованию, итальянский депутат в год зарабатывает около 167 000 евро. Далее идут депутаты из Германии, Великобритании и Австрии. В среднем, законодатели из этих стран получают более 96 000 евро в год.

Самыми "бедными" депутатами в ЕС оказались законодатели из Болгарии - 16 000 евро в год. В целом, депутаты из Восточной Европы получают более низкие зарплаты, чем их коллеги из Западной Европы.