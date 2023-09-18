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Число долгожителей в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году

Число долгожителей в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году Количество долгожителей (старше 100 лет) в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году.
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18 сентября 2023 г. 14:22

Количество долгожителей (старше 100 лет) в Англии и Уэльсе достигло рекордного максимума в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Национальное статистическое управление Великобритании (ONS).

Быстрое старение населения страны, вероятно, приведет к росту расходов на здравоохранение и социальное обеспечение в ближайшие десятилетия, пишет газета Financial Times.

Число людей в возрасте более 100 лет в 2021 году составило 13 924, что на 24,5% выше, чем в 2011 году. Согласно данным ONS, показатель превышает в 127 раз уровень 1921 года, когда в Англии и Уэльсе было зарегистрировано 110 долгожителей.

Рост числа долгожителей в значительной мере обусловлен достижениями в области здравоохранения, отмечается в отчете ONS.

Великобритания занимает седьмое место в мире по числу долгожителей и девятое по их доле в общей численности населения.

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