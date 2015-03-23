Чиновник в Китае лишился поста из-за хобби

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Дисциплинарный орган Коммунистической партии Китая исключил главу администрации провинции Хэнань из-за слишком большого увлечения фотографией, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В партии решили, что хобби Циня Юхая превратилось в одержимость, из-за которой он игнорировал свои служебные обязанности.

Дошло до того, что чиновник якобы договаривался с бизнесменами о подкупах судей конкурсов фотографии, а взамен предоставлял им бизнес-привилегии.

Продвижение чиновника было настолько успешным, что он провел несколько выставок за рубежом и получил хорошие отзывы от критиков.