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    Чиновник в Китае лишился поста из-за хобби

    Чиновник слишком сильно увлекался фотографией

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/Дисциплинарный орган Коммунистической партии Китая исключил главу администрации провинции Хэнань из-за слишком большого увлечения фотографией, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В партии решили, что хобби Циня Юхая превратилось в одержимость, из-за которой он игнорировал свои служебные обязанности.

    Дошло до того, что чиновник якобы договаривался с бизнесменами о подкупах судей конкурсов фотографии, а взамен предоставлял им бизнес-привилегии.

    Продвижение чиновника было настолько успешным, что он провел несколько выставок за рубежом и получил хорошие отзывы от критиков.

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