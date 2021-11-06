О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чингиз Абдуллаев о бутылке воды, бизнес-классе и первой Карабахской войне

Чингиз Абдуллаев о бутылке воды, бизнес-классе и первой Карабахской войне Вышел в эфир очередной выпуск популярной передачи "Двое на одного", представленной Гамидом Гамидовым и Нателлой Османлы.
Это интересно
6 ноября 2021 г. 08:49
Чингиз Абдуллаев о бутылке воды, бизнес-классе и первой Карабахской войне

Вышел в эфир очередной выпуск популярной передачи "Двое на одного", представленной Гамидом Гамидовым и Нателлой Османлы.

Как передает Report, на этот раз гостем программы, которая транслируется на канале Baku TV, стал народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Писатель, который последние две недели находится в центре внимания СМИ и социальных сетей страны, рассказал об "истории" своего знаменитого статуса. По его мнению, некоторые намеренно нацелились на него из-за активной гражданской позиции.

Ч.Абдуллаев объяснил, что летает бизнес-классом и останавливается только в пятизвездочных отелях исключительно в связи с деловой необходимостью.

Писатель также рассказал, что во время первой Карабахской войны погибли шесть его родственников.

Подробнее в новом выпуске "Двое на одного":

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇingiz Abdullayev su şüşəsi, biznes sinif və birinci Qarabağ müharibəsi barədə...

Самое важное

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
5 ноября 2021 г. 12:49
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi