Чингиз Абдуллаев о бутылке воды, бизнес-классе и первой Карабахской войне

Вышел в эфир очередной выпуск популярной передачи "Двое на одного", представленной Гамидом Гамидовым и Нателлой Османлы.

Вышел в эфир очередной выпуск популярной передачи "Двое на одного", представленной Гамидом Гамидовым и Нателлой Османлы.

Как передает Report, на этот раз гостем программы, которая транслируется на канале Baku TV, стал народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Писатель, который последние две недели находится в центре внимания СМИ и социальных сетей страны, рассказал об "истории" своего знаменитого статуса. По его мнению, некоторые намеренно нацелились на него из-за активной гражданской позиции.

Ч.Абдуллаев объяснил, что летает бизнес-классом и останавливается только в пятизвездочных отелях исключительно в связи с деловой необходимостью.

Писатель также рассказал, что во время первой Карабахской войны погибли шесть его родственников.

Подробнее в новом выпуске "Двое на одного":