Обнародована цена покупки архива Габриэля Гарсиа Маркеса

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Университет американского штата Техас обнародовал сумму, выплаченную им за архив знаменитого колумбийского писателя, обладателя Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, стоимость покупки составила 2,2 млн манат.

Администрация этого учебного заведения длительное время решительно отказывалась назвать сумму, заплаченную за архив писателя в конце ноября 2014 года. Она даже обратилась к генеральному прокурору штата с просьбой наложить гриф секретности на эти сведения с тем, чтобы их нельзя было затребовать и во исполнение Закона о свободе информации. Однако генпрокурор распорядился иначе и обязал высшее учебное заведение обнародовать эти данные.

Покупка архива Маркеса техасским университетом вызвала резкую критику со стороны правительства Колумбии и властей Мексики, где писатель жил в последние годы. Там, в частности, выразили недоумение по поводу того, что этот архив будет находиться в стране, которую сам Маркес не жаловал и часто критиковал. В этой связи поползли слухи о том, что американцы просто перекупили архив, предложив за него самую большую сумму.

Проживающие в Мексике родственники писателя, у которых были приобретены эти документы, настаивают на том, что не цена была главным фактором, определившим их выбор в пользу Техаса. Основную роль, по их словам, сыграла репутация американского учебного заведения как одного из крупнейших в мире хранителей литературных архивов.