Житель Канады выиграл "рождественский" джекпот в размере $44 млн

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Так называемый "рождественский" джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 60 млн канадских долларов ($44,2 млн) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 7, 21, 23, 25, 31, 34 и 45. Бонус-число - 37", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, в лотерею были разыграны 20 из 48 так называемых "утешительных призов" в размере одного миллиона канадских долларов (более $740 тыс.). Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности.