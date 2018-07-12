Бывший сотрудник Apple украл секретные данные компании

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Экс-сотрудник компании Apple Сяолан Чжан был задержан в аэропорту Сан-Хосе (штат Калиформия) по подозрению в краже секретных данных корпорации о разработке беспилотных автомобилей.

Как передает Report, инженер Чжан уволился из Apple в апреле 2018 года ради работы в китайской Xiaopeng Motors. После этого в компании заметили возросшую активность экс-сотрудника в Сети, а также частые визиты в офис после увольнения.

Apple заподозрила мужчину в краже интеллектуальной собственности. 7 июля Чжана задержали, на допросе в ФБР он сознался, что похитил данные о технологии разработки беспилотных машин и намеревался их передать Xiaopeng Motors.

Представитель китайской компании заявила, что мужчина не передавал им секретные данные Apple и был уволен сразу, как стало известно о происшествии.