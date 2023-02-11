Бывший дизайнер Apple создал эмблему для коронации Карла III

Бывший главный директор по дизайну компании Apple - сэр Джонатан Айв создал эмблему для коронации короля Великобритании Карла III.

Бывший главный директор по дизайну компании Apple - сэр Джонатан Айв создал эмблему для коронации короля Великобритании Карла III.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится на сайте британской королевской семьи.

"Эмблема отдает дань любви Карла III к миру природы, объединяя флору четырех народов Великобритании: английская роза, шотландский чертополох, уэльский нарцисс и ирландский трилистник. Вместе цветы создают форму короны святого Эдуарда, которой Его Величество будет коронован во время службы в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая. Эмблема была разработана с использованием красного, белого и синего - цветов флага Соединенного Королевства", - сообщается на сайте.

Над эмблемой работала компания бывшего дизайнера Apple Джони Айва LoveFrom.

"Для меня большая честь внести свой вклад в это замечательное национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой", - сказал он.