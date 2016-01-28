Business Insider опубликовал топ-50 богатейших людей планеты

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Портал Business Insider представил результаты исследования, определившего 50 самых богатых людей планеты, проведенного его сотрудниками совместно с изданием Wealth-X, сообщает Report cо ссылкой на Газета.RU.

Для анализа была взята база данных, в которую включены сведения о 110 тыс. самых богатых людей Земли. В результате были отобраны 50 наиболее материально обеспеченных граждан, общее состояние которых оценивается примерно в 1,46 трлн. долларов. Издание отмечает, что это больше, чем годовой ВВП Австралии, Испании или Мексики.

Возглавил рейтинг основатель и бывший крупнейший акционер компании Microsoft 60-летний Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 87,4 млрд. долларов. Следом идет 79-летний испанец Амансио Ортега с капиталом в 66,8 млрд. долларов. Он основал компанию Inditex, у которой 5 тыс. магазинов в 77 странах. Замыкает тройку супербогачей 85-летний американец Уоррен Баффет - один из наиболее известных инвесторов в мире, его состояние оценили в 60,7 млрд. долларов.

Чтобы войти в "клуб миллиардеров", необходимо иметь капитал не менее 14,3 млрд. долларов, отмечают исследователи. Именно таким состоянием обладает замыкающий рейтинг 58-летний Лико Данготе из Нигерии. Он создал корпорацию Dangote Group, занимающуюся инвестированием.