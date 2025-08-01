Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников

Отдел закупок Бундестага ищет инструкторов по йоге и пилатесу, чтобы снизить стресс у сотрудников администрации парламента Германии.

Отдел закупок Бундестага ищет инструкторов по йоге и пилатесу, чтобы снизить стресс у сотрудников администрации парламента Германии.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild.

"Отдел закупок Бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью асан (поз) и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации Бундестага", - говорится в сообщении.

Участие в программе депутатов парламента и их сотрудников не предусмотрено.

"На курсах йоги с февраля 2026 года по январь 2030 года участники изучат признанный метод снижения стресса, чтобы иметь возможность предотвратить последствия стресса для здоровья", - сообщается в описании программы.

На занятиях пилатесом участники изучат и будут практиковать комплексную тренировку тела, в первую очередь нацеленную на проработку и укрепление глубоких мышц. Зал для занятий будет расположен в одном из зданий Бундестага.

Курсы будут стоить всего 30 евро за 15 занятий.