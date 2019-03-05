Bugatti представила самый дорогой автомобиль в мире

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Французская автомобильная компания Bugatti на Женевском автосалоне представила самый дорогой автомобиль в мире.
Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом говорится в сообщении производителя.
Цена чёрного гиперкара La Voiture Noire составляет 11 миллионов евро.
Машина пока представлена в единственном экземпляре и уже продана. Имя покупателя не раскрывается.
Гиперкар выпущен к 110-летнему юбилею марки и посвящён знаковой модели Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 года выпуска. При этом создан он на основе другого гиперкара Bugatti - Chiron.
Напомним, что в 2017 году самый дорогой автомобиль в мире представила британская компания Rolls-Royce.
Anar TağıyevАвтор новости