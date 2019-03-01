Бронированный лимузин принцессы Дианы выставили на аукцион

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Бронированный лимузин Rolls-Royce принцессы Дианы, на котором она передвигалась во время визита в США, выставили на аукцион.

Как передаёт Report со ссылкой на данные сайта Bring a Trailer, на котором размещено объявление, автомобиль 1987 года имеет пробег меньше 100 тысяч километров и ни разу не попадал в ДТП. Машину бронировали в специализированном ателье, где кузов был усилен стальными и кевларовыми пластинами, а стекла заменили на поликарбонатные.

На этом автомобиле Диана передвигалась в США в 1990-м году.

Под капотом элитного автомобиля 264 лошадиные силы. Лимузин оборудован системой связи с водителем, панорамной крышей.

Начальная цена автомобиля составляет 26 тысяч долларов.

Ранее платье принцессы Дианы выставили на аукционе в Лондоне за 127 тысяч долларов.