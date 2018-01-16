Бронированный автомобиль Адольфа Гитлера выставлен на аукцион - ФОТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В США аукционный дом Worldwide Auctioneers выставляет на торги автомобиль, который использовал канцлер нацистской Германии Адольф Гитлер.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, ожидается, что парадный автомобиль лидера нацистской Германии, оснащенный пуленепробиваемым ветровым стеклом, на этой неделе будет продан на аукционе за миллионы долларов.

Часть суммы, вырученной с продажи авто на аукционе 17 января в штате Аризона, будет перечислена на счет благотворительной организации.

Отметим, что произведенная в 1939 году модель "Offener Grosser Mercedes-Benz 770" до сих пор считается одним из самых важных исторических автомобилей, выставленных на продажу.

Оснащенная самыми современными технологиями своего времени машина использовалась во время визита в Мюнхен итальянского политика Бенито Муссолини. Именно на данном авто в 1940 году Гитлер провел в Берлине парад победы над Францией.

Машина приводится в движение 7,7-литровым двигателем V8 с компрессором мощностью 230 лошадиных сил, с задним приводом и пятиступенчатой МКПП, позволяющим развивать скорость до 160 километров в час.

Последний раз автомобиль был использован на параде с участием А.Гитлера 4 мая 1941 года в Берлине.

Вусал Азизов