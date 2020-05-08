Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции - ФОТО

Брижит Бардо https://report.az/storage/news/aebea7e8cfd843a2a03231ba859ec9d3/531f93b5-32e6-4d76-9e6d-eeccd25e0945_292.jpg

Известная актриса Брижит Бардо предстанет перед уголовным судом заморской территории Франции острова Реюньон за "расистские высказывания" в адрес его жителей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Parisien.

Газета приводит слова прокурора города Сан-Дени Эрика Туффери, который заявил, что "ничто не оправдывает тот факт, что она оскорбляла людей, утверждая, что в жестоком обращении с животными замешаны все жители Реюньона". Как пишет Parisien, 30 апреля судья, занимающийся рассмотрением дела, посчитал его достаточно серьезным, чтобы отправить дело Бардо в уголовный суд. Актриса должна предстать перед судом в следующем месяце.

Брижит Бардо

Отметим, что префект Реюньона пожаловался в прокуратуру Франции на "расистское" письмо Брижит Бардо, которая назвала островитян "выродившимся народом". Актриса тогда осуждала "варварское" обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее "пережитки каннибализма прошлых веков". По ее словам, жители острова являются "выродившимся народом", который все еще зависит от обычаев предков и дикарских традиций.

Актриса ранее пять раз была судима, в том числе за проявление расизма. В последний раз в 2011 году ей присудили выплатить штраф в размере 15 тысяч евро.