Брижит Бардо потребовала от властей Непала запретить массовые жертвоприношения животных

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Легендарная французская киноактриса Брижит Бардо, в настоящее время возглавляющая фонд защиты животных, потребовала от властей Непала запретить масштабные жертвоприношения животных, которые являются традиционным обрядом в этом азиатском государстве, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС. В опубликованном 10 ноября открытом письме она призвала непальского президента Рама Барана Ядава не допустить массового забоя жертвенного скота, приуроченного к одному из индуистских религиозных праздников.

"Защитники прав животных в Непале и других странах вновь начинают кампанию, призванную положить конец практике крупнейшего в мире коллективного жертвоприношения по случаю праздника Гадхимаи Мела, который должен состояться через две недели на юге страны", - написала Бардо непальскому лидеру.

Жертвоприношение на Гадхимаи Мела проводится в Непале каждые пять лет. Этот крупнейший религиозный праздник, на который съезжаются тысячи паломников, посвящен индуистской богине Гадхимаи. Массовое ритуальное убийство животных призвано умилостивить божество, которое, согласно преданиям, в благодарность очистит верующих от грехов и защитит их от злых сил.

"Мне трудно поверить, что богиня Гадхимаи может обрадоваться жертвоприношению невинных созданий и что она может отплатить процветанием за столь суровую жестокость", - отметила Бардо, подчеркнув в обращении к президенту Непала, что подобная практика создает "крайне негативный образ страны и ее развития". В этой связи она потребовала от Ядава "наложить запрет на столь жестокую традицию".