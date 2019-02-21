Британский пассажирский самолет случайно превысил скорость звука

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Самолет Boeing 787-9 Dreamliner британской компании Virgin Atlantic, который совершал перелет из Лос-Анджелеса в Лондон, попал в мощнейший воздушный поток и превысил скорость звука. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет Popular Mechanics.

В издании рассказали, что самолет попал в сильнейший воздушный поток на высоте около 11 км. Из-за этого он развил скорость в 800 м/c (1285 км/ч), в то время как на этой высоте скорость звука обычно составляет 1062 км/ч. Также отмечается, что крейсерская скорость данного самолета составляет 561 м/ч (902 км/ч).

Из-за ускорения лайнер прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше намеченного времени.