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    ​Британский лорд обвинил мусульман Великобритании в крахе пивных баров

    Это обвинение лорд Ходжсон озвучил в ходе парламентских дебатов

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Член британской Палаты лордов, лорд Ходжсон, обвинил мусульман Великобритании в крахе пивной отрасли и сокращении числа пабов.

    Как передает Report, это обвинение лорд Ходжсон озвучил в ходе парламентских дебатов.

    "В районах Ноттингхэма, Лестера, Манчестера, Лидса и Бирмингема рост непьющего мусульманского населения привел к закрытию многих пабов. Владельцу пабов, который отдал 10 лет своей жизни попыткам построить этот бизнес, исключительно тяжело смириться с неизбежностью этой тенденции", — заявил лорд Ходжсон.

    В прошлом лорд Ходжсон владел пивоваренным заводом.

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