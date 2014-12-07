​Британский лорд обвинил мусульман Великобритании в крахе пивных баров

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Член британской Палаты лордов, лорд Ходжсон, обвинил мусульман Великобритании в крахе пивной отрасли и сокращении числа пабов.

Как передает Report, это обвинение лорд Ходжсон озвучил в ходе парламентских дебатов.

"В районах Ноттингхэма, Лестера, Манчестера, Лидса и Бирмингема рост непьющего мусульманского населения привел к закрытию многих пабов. Владельцу пабов, который отдал 10 лет своей жизни попыткам построить этот бизнес, исключительно тяжело смириться с неизбежностью этой тенденции", — заявил лорд Ходжсон.

В прошлом лорд Ходжсон владел пивоваренным заводом.