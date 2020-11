Британский консул спас студентку в Китае

Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как девушка упала в воду, после чего потеряла сознание.

За кадром слышны голоса людей, которые увидели девушку, однако не предприняли никаких действий.

Тогда, 61-летний Эллисон, являющийся генеральным консулом Великобритании в китайском городе Чунцин, прыгнул в воду и вытащил студентку на берег.