Британский консул спас студентку в Китае

Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку

Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как девушка упала в воду, после чего потеряла сознание.

За кадром слышны голоса людей, которые увидели девушку, однако не предприняли никаких действий.

Тогда, 61-летний Эллисон, являющийся генеральным консулом Великобритании в китайском городе Чунцин, прыгнул в воду и вытащил студентку на берег.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China (@ukinchina) November 16, 2020

"Мы все безмерно гордимся нашим Генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном", — появилось сообщение на странице посольства Великобритании в Пекине Twitter.