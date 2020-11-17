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Британский консул спас студентку в Китае

Британский консул спас студентку в Китае Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку
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17 ноября 2020 г. 04:35
Британский консул спас студентку в Китае
Стивен Эллисон

Британский дипломат Стивен Эллисон, находясь в китайском городе Чжуншань, спас тонущую 24-летнюю студентку.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как девушка упала в воду, после чего потеряла сознание.

За кадром слышны голоса людей, которые увидели девушку, однако не предприняли никаких действий.

Тогда, 61-летний Эллисон, являющийся генеральным консулом Великобритании в китайском городе Чунцин, прыгнул в воду и вытащил студентку на берег.

"Мы все безмерно гордимся нашим Генеральным консулом в Чунцине Стивеном Эллисоном", — появилось сообщение на странице посольства Великобритании в Пекине Twitter.

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