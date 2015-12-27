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    Британский гребец пересек Тихий океан по диагонали

    Джон Биден провел 209 дней в открытом море и покрыл дистанцию в 7400 морских миль

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ 53-летний британец стал первым гребцом в истории, преодолевшим Тихий океан в одиночку от Сан-Франциско до Кэрнса в Австралии.

    "Report" со ссылкой на Би-би-си сообщает, что Джон Биден начал свое путешествие 1 июня и греб примерно по 15 часов в сутки. Он надеялся достичь Австралии несколько недель тому назад, но ему помешала плохая погода.

    По его словам, во время путешествия были моменты, когда он не был уверен, что сможет достичь своей цели.

    В общей сложности Джон Биден провел 209 дней в открытом море и покрыл дистанцию в 7400 морских миль.

    Несколько лет назад он пересек Атлантический океан, и, по его словам, хотел совершить что-либо более сложное.

    По его словам, гребля через Тихий океан оказалась гораздо тяжелее, чем он думал, но добавил, что именно этого он и хотел.

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