Британские заключённые за хорошее поведение получат ключи от своих камер

Британские власти решили поощрять заключенных за хорошее поведение.

Как передаёт Report, об этом пишет The Guadian со ссылкой на документ Министерства юстиции королевства.

В частности, руководство тюрем сможет выдавать осужденным ключи от их камер, чтобы те смогли больше времени проводить за ее пределами.

Также в качестве награды за примерное поведение заключенные смогут рассчитывать на более длительные свидания, самостоятельное приготовление еды для себя, и получат возможность чаще посещать спортзал, а также выбирать время похода в душ.

Некоторым могут также разрешить закрывать двери своей камеры, когда они захотят.