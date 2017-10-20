Британские ученые советуют не уступать место пожилым людям в транспорте

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Люди, уступающие место в транспорте пожилым людям, фактически вредят их здоровья.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришла группа британских ученых с хирургом-ортопедом Скартелтт МакНелли.

В журнале British Medical Journal было опубликовано исследование на тему взаимосвязи между физической активностью и социальным обеспечением для пожилых людей, в котором ученые призывают различать последствия старения и отсутствия физической активности.

Так, британские ученые отмечают, что людям в возрасте вполне по силам с помощью постоянных упражнений "помолодеть" на десять лет.

"Нам нужно поощрять активность по мере старения, а не призывать людей отдыхать. И хорошенько подумайте, прежде чем уступать место в автобусе или поезде пожилому человеку. Стоять - отличное упражнение для них", - заявил один из исследователей, профессор Муир Грэй.

В свою очередь сама С. МакНелли считает, что множество болезней у пожилых людей связано не с возрастом, а с отсутствием активности. "Чем больше мы упражняемся, тем лучше", - добавила она.